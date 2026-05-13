Португальський фахівець може очолити мадридський клуб після завершення сезону.
Жозе Моурінью, Getty Images
13 травня 2026, 18:23
Мадридський Реал перебуває за крок від призначення Жозе Моурінью новим головним тренером команди. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" планує завершити переговори з нинішнім наставником Бенфіки після останнього матчу сезону Ла Ліги проти Бетіса, який відбудеться 23 травня.
Очікується, що Моурінью особисто проведе фінальні перемовини з президентом Реала Флорентіно Пересом щодо ключових умов контракту. Також зазначається, що до 26 травня активним залишається пункт про викуп португальського тренера за три мільйони євро.
Додається, що саме Моурінью є головним кандидатом Переса на заміну Альваро Арбелоа після провального сезону без великих трофеїв. Перед 63-річним фахівцем можуть поставити завдання стабілізувати атмосферу в роздягальні та повернути команду до боротьби за головні титули.
У клубі також занепокоєні внутрішніми конфліктами між гравцями та загальною напругою навколо команди. На думку керівництва Реала, досвід і авторитет Моурінью можуть допомогти впоратися з кризою всередині колективу.
Нагадаємо, португалець уже очолював Реал Мадрид у період з 2010 по 2013 рік. Під його керівництвом мадридці виграли чемпіонат Іспанії, Кубок та Суперкубок країни.