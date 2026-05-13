Іспанія

Португальський фахівець може очолити мадридський клуб після завершення сезону.

Мадридський Реал перебуває за крок від призначення Жозе Моурінью новим головним тренером команди. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" планує завершити переговори з нинішнім наставником Бенфіки після останнього матчу сезону Ла Ліги проти Бетіса, який відбудеться 23 травня.

Очікується, що Моурінью особисто проведе фінальні перемовини з президентом Реала Флорентіно Пересом щодо ключових умов контракту. Також зазначається, що до 26 травня активним залишається пункт про викуп португальського тренера за три мільйони євро.

Додається, що саме Моурінью є головним кандидатом Переса на заміну Альваро Арбелоа після провального сезону без великих трофеїв. Перед 63-річним фахівцем можуть поставити завдання стабілізувати атмосферу в роздягальні та повернути команду до боротьби за головні титули.

У клубі також занепокоєні внутрішніми конфліктами між гравцями та загальною напругою навколо команди. На думку керівництва Реала, досвід і авторитет Моурінью можуть допомогти впоратися з кризою всередині колективу.

Нагадаємо, португалець уже очолював Реал Мадрид у період з 2010 по 2013 рік. Під його керівництвом мадридці виграли чемпіонат Іспанії, Кубок та Суперкубок країни.