Іспанія

Каталонський клуб розглядає можливість підписання вінгера Жирони як бюджетного варіанту на літнє трансферне вікно.

Барселона продовжує шукати можливості для підсилення атакувальної лінії, не виходячи за межі своїх фінансових можливостей.

Як повідомляє Diario Sport, одним із кандидатів на переїзд до команди Ганса-Дітера Фліка став український вінгер Жирони Віктор Циганков.

За інформацією джерела, каталонці наразі зосереджені на потенційних дорогих трансферах, зокрема на вже завершеному підписанні вінгера Ньюкасла Ентоні Гордона та пошуках форварда високого рівня на заміну Роберту Левандовські. Через це спортивний департамент клубу паралельно вивчає більш доступні варіанти для розширення складу.

Повідомляється, що Циганков має намір залишити Жирону після завершення сезону. Його контрактна ситуація може дозволити здійснити трансфер на вигідних для Барселони умовах. Крім того, хороші відносини між клубами можуть сприяти переговорам, адже Жирона зацікавлена в оренді молодих футболістів "синьо-гранатових".

У Барселоні також цінують той факт, що 28-річний українець уже повністю адаптувався до Ла Ліги. За три сезони в Іспанії він зарекомендував себе як універсальний атакувальний футболіст, здатний діяти на обох флангах, під нападником або навіть у ролі хибної дев’ятки.

Додатковим аргументом на користь можливого переходу є бажання самого гравця та його родини залишитися в Каталонії. Саме тому варіант із Барселоною розглядається як привабливий не лише з професійної, а й з особистої точки зору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Жирона вилетіла до Сегунди, а Циганков не планує продовжувати кар'єру в другому за силою дивізіоні Іспанії.