Іспанія

Аргентинський півзахисник Челсі прагне переїхати до Іспанії, проте лондонський клуб вимагатиме за зірку не менше 120 мільйонів євро.

За інформацією авторитетного іспанського видання Marca, мадридський Реал визначився з пріоритетним трансфером для підсилення центру поля. За особистим проханням головного тренера команди Жозе Моурінью, королівський клуб націлився на аргентинського півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса.

Сам футболіст абсолютно не проти змінити клубну прописку. Ще у березня Енцо зробив гучну заяву, яка викликала справжній землетрус на Стемфорд Брідж і навіть призвела до його тимчасового відсторонення від основної команди команди:

"Мені б хотілося жити в Іспанії. Мені дуже подобається Мадрид, він нагадує мені Буенос-Айрес. Футболіст живе там, де хоче. Я непогано володію англійською, але з іспанською мені було б краще".

Тоді аргентинець відклав розмови про своє майбутнє на період після чемпіонату світу, проте його візит на тенісний турнір Mutua Madrid Open лише підігрів чутки про можливий переїзд. Агент Фернандеса, екс-футболіст Хав'єр Пасторе, чудово обізнаний щодо інтересу з боку мадридців.

Проте фінансовий аспект угоди обіцяє бути складним. Головний тренер Челсі Хабі Алонсо не має наміру утримувати гравців, які не віддані команді на сто відсотків, але керівництво лондонців не збирається відпускати свою зірку за безцінь. Англійський клуб оцінює Енцо щонайменше у 120 мільйонів євро — саме стільки сині заплатили Бенфіці після ЧС-2022 у Катарі.

Зі свого боку, Реал прагне здійснити блискавичну угоду, щоб якнайшвидше закрити трансферне вікно. На випадок, якщо переговори щодо Енцо Фернандеса зайдуть у глухий кут, португальський фахівець підготував список альтернативних кандидатів:

Матеуш Фернандеш: 21-річний півзахисник Вест Гема, який за підсумками сезону покинув англійську Прем'єр-лігу. Гравець вирізняється чудовою роботою з м'ячем, точністю передач та здатністю долати великі дистанції.

Його креативність та динаміка ідеально підходять для руйнування низьких і жорстких захисних блоків суперника. За Матеушом стежать багато клубів, але особистий дзвінок від Моурінью може миттєво змінити ситуацію на користь Реала.

Аюб Буадді: Ще одне ім'я, що несподівано з'явилося на столі керівництва вершкових в останні години. Юний талант став одним із головних відкриттів нещодавнього чемпіонату світу, привернувши увагу топ-клубів.