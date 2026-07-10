Іспанія

Каталонський клуб не готовий платити 40 мільйонів євро за німецького вінгера та розраховує домовитися про трансфер на вигідніших умовах.

Барселона не має наміру задовольняти фінансові вимоги Боруссії Дортмунд щодо трансферу Каріма Адеємі. Керівництво каталонського клубу вважає, що зможе придбати вінгера за меншу суму.

За інформацією Фабріціо Романо, у Дортмунді оцінюють 24-річного футболіста приблизно у 40 мільйонів євро. Водночас Барселона не готова платити таку суму й планує продовжити переговори, щоб досягти компромісу.

Раніше повідомлялося, що Адеємі вже погодив особисті умови майбутнього контракту з каталонцями та дав зрозуміти керівництву Боруссії, що хоче продовжити кар'єру саме в Іспанії.

Чинна угода німецького футболіста з дортмундським клубом діє до літа 2027 року. До Боруссії він приєднався у 2022 році із Зальцбурга, після чого провів 146 матчів, забив 36 голів і віддав 25 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Адеємі узгодив умови контракту з Барселоною.