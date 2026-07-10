Каталонський клуб не готовий платити 40 мільйонів євро за німецького вінгера та розраховує домовитися про трансфер на вигідніших умовах.
Карім Адеємі, Getty Images
10 липня 2026, 12:28
Барселона не має наміру задовольняти фінансові вимоги Боруссії Дортмунд щодо трансферу Каріма Адеємі. Керівництво каталонського клубу вважає, що зможе придбати вінгера за меншу суму.
За інформацією Фабріціо Романо, у Дортмунді оцінюють 24-річного футболіста приблизно у 40 мільйонів євро. Водночас Барселона не готова платити таку суму й планує продовжити переговори, щоб досягти компромісу.
Раніше повідомлялося, що Адеємі вже погодив особисті умови майбутнього контракту з каталонцями та дав зрозуміти керівництву Боруссії, що хоче продовжити кар'єру саме в Іспанії.
Чинна угода німецького футболіста з дортмундським клубом діє до літа 2027 року. До Боруссії він приєднався у 2022 році із Зальцбурга, після чого провів 146 матчів, забив 36 голів і віддав 25 результативних передач.
Раніше повідомлялось, що Адеємі узгодив умови контракту з Барселоною.