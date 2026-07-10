Іспанія

Бразильський півзахисник перебуває у статусі вільного агента та не приховує бажання продовжити кар'єру в мадридському клубі.

Колишній півзахисник Ліверпуля Фабіньйо зацікавлений у переході до Реала під час літнього трансферного вікна. Бразилець готовий приєднатися до мадридців у статусі вільного агента.

Після завершення співпраці з Аль-Іттіхадом 31-річний хавбек перебуває без клубу. Повідомляється, що після вильоту збірної Бразилії з чемпіонату світу-2026 він проводить час у Мадриді.

За інформацією TalkSport, Фабінью не приховує бажання опинитися на Сантьяго Бернабеу та позитивно ставиться до можливого переходу. Водночас Реал наразі не веде активної роботи над підписанням досвідченого опорного півзахисника.

Фабінью залишив Аль-Іттіхад після завершення контракту, а до цього виступав за Ліверпуль, з яким вигравав Прем'єр-лігу, Лігу чемпіонів та низку інших трофеїв.