Форвард збірної Франції став лише другим французьким футболістом, який не реалізував пенальті в основний час матчу мундіалю.
Мбаппе, getty images
10 липня 2026, 11:21
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе увійшов до статистики чемпіонатів світу з не найприємнішого боку після чвертьфінального поєдинку ЧС-2026 проти Марокко.
Лідер французької команди не зміг реалізувати одинадцятиметровий удар в основний час зустрічі, ставши лише другим гравцем в історії збірної Франції, який не забив пенальті під час матчу світової першості.
Першим французом із таким показником був Карім Бензема. Це сталося на чемпіонаті світу 2014 року в матчі групового етапу проти збірної Швейцарії.
Попри нереалізований пенальті, збірна Франції здобула перемогу над Марокко з рахунком 2:0 та вийшла до півфіналу турніру.