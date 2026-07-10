Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард збірної Франції став лише другим французьким футболістом, який не реалізував пенальті в основний час матчу мундіалю.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе увійшов до статистики чемпіонатів світу з не найприємнішого боку після чвертьфінального поєдинку ЧС-2026 проти Марокко.

Лідер французької команди не зміг реалізувати одинадцятиметровий удар в основний час зустрічі, ставши лише другим гравцем в історії збірної Франції, який не забив пенальті під час матчу світової першості.

Першим французом із таким показником був Карім Бензема. Це сталося на чемпіонаті світу 2014 року в матчі групового етапу проти збірної Швейцарії.

Попри нереалізований пенальті, збірна Франції здобула перемогу над Марокко з рахунком 2:0 та вийшла до півфіналу турніру.