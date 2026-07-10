Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Марокканський голкіпер відбив свій четвертий пенальті на мундіалях.

Збірна Марокко у матчі 1/4 фіналу ЧС-2026 поступилася Франції (0:2).

У цьому матчі воротар збірної Марокко Яссін Буну зміг відбити пенальті після удару форварда Кіліана Мбаппе.

Для 35-річного марокканця це був четвертий відбитий пенальті на мундіалях. Таким чином Буну поповнив список рекордсменів чемпіонатів світу за кількістю відбитих пенальті.

До Яссіна по чотири пенальті відбивали німець Гаральд Шумахер, аргентинець Серхіо Гойкоечеа, іспанець Ікер Касільяс та два хорвати — Домінік Лівакович та Даніель Субашич.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Марокко.