Україна

Черкаський клуб оголосив про підписання нападника Коді Девіда напередодні старту в Лізі конференцій.

ЛНЗ офіційно повідомив про підписання нігерійського нападника Коді Девіда, який продовжить кар'єру в черкаському клубі.

До переїзду в Україну форвард виступав за словацький Тренчин. У сезоні-2025/26 він провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив дев'ять м'ячів.

Фінансові умови угоди та термін контракту сторони не розголошують.

Підсилення відбулося напередодні старту ЛНЗ у єврокубках. Уже 23 липня команда Віталія Пономарьова проведе перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти бельгійського Гента, а матч-відповідь запланований на 30 липня.

Раніше Буковина підсилилася одразу двома гравцями ЛНЗ.