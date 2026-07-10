Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Іспанії розповів, чи відчуває тиск перед чвертьфінальним поєдинком чемпіонату світу-2026.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте розповів, чи відчуває тиск через статус фаворита в майбутньому матчі з Бельгією.

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"У таких матчах не буває фаворитів. У мене немає страху, і я не відчуваю тиску через те, що нас називають фаворитами", — наводить слова іспанського фахівця Marca.

Чвертьфінальний поєдинок чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Бельгії відбудеться в п'ятницю, 10 липня. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 22:00.