Іспанія

Бразильський вінгер Реала пропустить щонайменше першу половину нового сезону через важку травму коліна

Вінгер Реала Родріго продовжує відновлення після серйозної травми коліна й, найімовірніше, не повернеться до офіційних матчів до початку 2027 року. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 25-річний бразилець у березні 2026 року в матчі Ла Ліги проти Хетафе отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки та пошкодження зовнішнього меніска. Через цю травму футболіст достроково завершив сезон і втратив можливість зіграти на чемпіонаті світу-2026.

Після успішної операції медичний штаб Реала визначив для гравця тривалий термін відновлення — від 10 до 12 місяців. Таким чином, Родріго гарантовано пропустить усю першу половину сезону-2026/27, який стане дебютним для команди під керівництвом Жозе Моурінью.

Очікується, що на початку 2027 року бразилець зможе повернутися до тренувань із командою. Наразі він проходить реабілітацію на клубній базі мадридців під наглядом медичного штабу.