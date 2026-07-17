Іспанія

Президент каталонців заявив, що рішення тепер за Атлетіко, але клуб уже готує запасні варіанти.

Президент Барселони Жоан Лапорта підтвердив, що каталонський клуб зробив офіційну пропозицію щодо нападника Атлетіко Хуліана Альвареса. Про це повідомив Фабріціо Романо.



За словами Лапорти, запропоновані умови є дуже вигідними, однак пропозиція не залишатиметься чинною необмежений час.



“Ми зробили пропозицію щодо Хуліана, і тепер рішення за “Атлетіко”. Це дуже хороша пропозиція, але вона не буде дійсною вічно. Флік і Деку хочуть бачити Хуліана в команді, але якщо “Атлетіко” не погодиться, ми працюватимемо над альтернативними варіантами."



Президент Барселони також підтвердив, що спортивний директор Деку вже має кілька альтернативних кандидатур на випадок, якщо трансфер Альвареса не вдасться завершити.

Минулого сезону 26-річний аргентинець провів 52 матчі, в яких забив 20 голів та віддав 10 гольових передач в усіх турнірах за Атлетіко. Також на цьому ЧС зіграв 7 матчів та забив 1 гол, дійшовши до фіналу разом з Аргентиною.