Туреччина

Турецький клуб назвав чутки про переговори з єгиптянином вигадкою, а агент футболіста також відреагував на повідомлення ЗМІ.

Бешикташ виступив з офіційною заявою після появи повідомлень про нібито досягнуту домовленість із Мохамедом Салахом. Турецький клуб категорично заперечив інформацію, яка з'явилася в місцевих та європейських ЗМІ.

У своїй заяві Бешикташ наголосив, що інформація журналіста Ягиза Сабунджуоглу щодо трансферних переговорів не відповідає дійсності.

"Публікації журналіста Ягиза Сабунджуоглу щодо трансферних процесів нашого клубу та умов можливих переходів є повністю вигаданими. Ця людина вже тривалий час вводить громадськість в оману, поширюючи інформацію, яка не має нічого спільного з реальністю.

Як ми вже зазначали раніше, найточніша та найпрозоріша інформація щодо наших трансферів публікується виключно через офіційні канали клубу. Просимо наших уболівальників і громадськість не довіряти жодним повідомленням, які не були оприлюднені офіційно", — йдеться у заяві Бешикташа.

На ці чутки також відреагував агент єгипетського форварда Рамі Аббас Ісса, який дав зрозуміти, що жодних конкретних домовленостей наразі не існує.

"Це не в нашому стилі — вести переговори з клубами, за які Мохамед не хотів би виступати, лише заради інформаційного шуму. Особисто я сам не знаю, де Мохамед гратиме наступного сезону. Про що це вам говорить?" — заявив представник футболіста в X.

В минулому сезоні Мохамед Салах зіграв 41 поєдинок за Ліверпуль, який він покинув в кінці сезону, після 9 сезонів в клубі. Нападник забив 12 голів та віддав 11 результативних передач