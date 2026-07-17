Іспанія

Генеральний директор мадридського клубу Мігель Анхель Хіль категорично виключив продаж аргентинського нападника цього літа.

Генеральний директор Атлетіко Мадрид Мігель Анхель Хіль висловився щодо майбутнього Хуліана Альвареса на тлі тривалого інтересу з боку Барселони.

Керівник мадридського клубу заявив, що Атлетіко не має наміру розлучатися з аргентинським форвардом і вже повідомив про свою позицію самому футболісту, його представникам та президенту Барселони.

"Моя позиція зрозуміла, як і позиція клубу. Ми вже донесли її до гравця, його представників і президента Барселони. У мене немає жодних сумнівів, що Атлетіко — це найкраще місце у світі для Хуліана, а Хуліан — ідеальний центральний нападник для Атлетіко Мадрид. Ми хочемо зберегти його.

Нещодавно я почув, як президент Барселони сказав, що його пропозиція Атлетіко не є безмежною. Моя відповідь дуже проста — наша відповідь є безмежною. Ми не хочемо продавати його.

Ми не прийняли пропозицію у 100 мільйонів євро і не приймемо пропозиції у 150 мільйонів чи навіть 200 мільйонів євро", — цитує слова Мігеля Анхеля Хіля інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше президент Барси Жоан Лапорта підтвердив пропозицію свого клубу щодо Хуліана Альвареса, проте, судячи з усього, вона керівництво "матрацників" не переконала.