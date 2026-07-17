Генеральний директор мадридського клубу Мігель Анхель Хіль категорично виключив продаж аргентинського нападника цього літа.
Хуліан Альварес, Getty Images
17 липня 2026, 16:58
Генеральний директор Атлетіко Мадрид Мігель Анхель Хіль висловився щодо майбутнього Хуліана Альвареса на тлі тривалого інтересу з боку Барселони.
Керівник мадридського клубу заявив, що Атлетіко не має наміру розлучатися з аргентинським форвардом і вже повідомив про свою позицію самому футболісту, його представникам та президенту Барселони.
"Моя позиція зрозуміла, як і позиція клубу. Ми вже донесли її до гравця, його представників і президента Барселони. У мене немає жодних сумнівів, що Атлетіко — це найкраще місце у світі для Хуліана, а Хуліан — ідеальний центральний нападник для Атлетіко Мадрид. Ми хочемо зберегти його.
Нещодавно я почув, як президент Барселони сказав, що його пропозиція Атлетіко не є безмежною. Моя відповідь дуже проста — наша відповідь є безмежною. Ми не хочемо продавати його.
Ми не прийняли пропозицію у 100 мільйонів євро і не приймемо пропозиції у 150 мільйонів чи навіть 200 мільйонів євро", — цитує слова Мігеля Анхеля Хіля інсайдер Фабріціо Романо.
Нагадаємо, раніше президент Барси Жоан Лапорта підтвердив пропозицію свого клубу щодо Хуліана Альвареса, проте, судячи з усього, вона керівництво "матрацників" не переконала.