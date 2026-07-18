Італія

Данський півзахисник Марселя може стати одним із варіантів для посилення центру поля в літнє трансферне вікно.

Мілан вивчає можливість підписання центрального півзахисника Марселя П'єра-Еміля Гейб'єрга під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, 30-річний данець може стати одним із варіантів для підсилення середньої лінії, якщо клуб вирішить попрощатися з одним із чинних центральних півзахисників. Сам футболіст готовий залишити Марсель цього літа, що робить потенційну угоду більш реальною.

Втім, у Мілані не поспішають із рішенням. Новий головний тренер команди Рубен Аморім спочатку планує оцінити склад під час передсезонної підготовки, після чого визначиться з необхідністю запрошення ще одного хавбека.

Гейб'єрг має значний досвід виступів на найвищому рівні, адже раніше захищав кольори Баварії та Тоттенгема. У сезоні-2025/26 він провів 32 матчі в Лізі 1, відзначившись чотирма голами та п'ятьма результативними передачами.