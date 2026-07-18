Виникли проблеми з оформленням переходу гравця.
Карім Адеємі, Getty Images
18 липня 2026, 14:49
Німецький нападник дортмундської Боруссії Карім Адеємі незабаром має стати гравцем каталонської Барселони.
Це, зокрема, підтвердив у одному з останніх інтерв’ю президент "блаугранас" Жоан Лапорта.
Очікувалось, що офіційне оголошення про перехід мало відбутись упродовж цього тижня, однак у каталонців виникли певні проблеми з реєстрацією новачка через оформлення документів.
Повідомляється, що Адеємі вже відвідав клубне розташування, зустрівся з майбутніми новими партнерами по команді, а також мав особисту розмову з Гансом-Дітером Фліком.
При цьому працювати на тренуванні німець не мав можливості через відсутність підпису під контрактом.