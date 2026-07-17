Іспанія

РБ Лейпциг не готовий продавати вінгера менш ніж за 120 мільйонів євро.

Мадридський Реал зберігає інтерес до вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде. За інформацією Екрема Конура, іспанський клуб продовжує стежити за ситуацією навколо футболіста. Раніше повідомлялось, що ПСЖ також серед претендентів.



Втім, наразі жоден із претендентів не готовий задовольнити фінансові вимоги німецького клубу. РБ Лейпциг оцінює свого вінгера у понад 120 мільйонів євро та не має наміру вести переговори щодо меншої суми.



Також повідомляється, що керівництво Лейпцига планує запропонувати Діоманде новий контракт із суттєвим підвищенням заробітної плати, попри те, що під час чемпіонату світу гравець нібито був відкритий до зміни клубу.

За минулий сезон Ян зіграв 36 поєдинків, забив 13 голів та віддав 9 гольових передач. Ринкова вартість гравця оцінюється в 95 млн євро.