Іспанія

Олександр Пищур дав свій перший коментар після переходу в Жирону.

Нападник молодіжної збірної України Олександр Пищур прокоментував свій перехід до Жирони.

"Я намагаюся адаптуватися до життя в Іспанії та тренувань в клубі. Головний тренер та його персонал допомагають мені в усьому, тож мені було легко звикнути до команди. Але я розумію, що мені потрібно ще багато чому вчитися, щоб якомога краще адаптуватися тут.

В дитинстві у мене була маленька мрія — я хотів грати в Європі, у топ-чемпіонаті, зокрема в Іспанії. Я можу сказати, що моя дитяча мрія здійснилась.

Я знаю Владислава Крапивцова, з яким ми грали разом у збірній України U-21. З Ванатом я зустрівся вперше, але це чудово, що за Жирону грає багато українців, які можуть допомогти мені стати кращим.

Зазвичай в Іспанії складно знайти нападників схожого профілю, зважаючи на мій високий зріст. Але це цікаво, тож подивимося, як тренер мене використовуватиме. Я хочу проявити себе якнайкраще", — наводить слова Пищура прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Еспаньйол включив Циганкова до списку головних трансферних цілей.