Іспанія

Каталонські "синьо-гранатові" тимчасово відмовилися від ідеї трансферу нового півзахисника, вирішивши натомість дати шанс власній молоді.

Барселона надовго втратила півзахисника Френкі де Йонга, який зазнав серйозного ушкодження. Як повідомлялося раніше, 29-річний нідерландець може пропустити близько чотирьох місяців.

Попри це, за інформацією видання Diario Sport, у каталонському клубі наразі не планують купувати заміну хавбеку. Навіть якщо опорника Марка Касадо продадуть, під час передсезонної підготовки головний тренер Ганс-Дітер Флік надасть шанс молодим виконавцям — Томмі Маркесу, Гільє Фернандесу та Браяну Фаріньясу.

Лише ближче до завершення літнього трансферного вікна, якщо ніхто з юнаків не зможе себе яскраво проявити, клуб повернеться до питання підсилення середньої лінії поля.

Нагадаємо, у минулій кампанії Барселона тріумфувала у Ла Лізі, а в Лізі чемпіонів та Кубку Іспанії зупинилася на стадіях чвертьфіналу та півфіналу відповідно.