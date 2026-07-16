Іспанія

Англійський захисник "вершкових" поділився враженнями від перших тренувань під керівництвом нового головного тренера іспанського гранда.

Правий захисник Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд розповів про підготовку команди до нового сезону та роботу під керівництвом нового головного тренера мадридського клубу Жозе Моурінью.

"Тренування з Моурінью проходять дуже добре. Я завжди захоплювався ним, тому для мене величезне задоволення працювати з ним та його тренерським штабом. Принципи роботи та очікування тут надзвичайно високі, я з нетерпінням чекаю, чому саме він нас навчить.

Моурінью допоможе нам завоювати трофеї у новому сезоні", — наводить слова Трента видання Madrid Extra.

Нагадаємо, що це вже другий прихід Жозе Моурінью на тренерський місток "вершкових". Раніше португальський фахівець очолював мадридський клуб із 2010 по 2013 рік. Під його керівництвом королівський клуб вигравав Ла Лігу, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Моурінью хоче особисто переконати Вінісіуса залишитися в Реалі.