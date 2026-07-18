Іспанія

Колишній наставник Барселони зізнався, що наступним етапом його кар'єри може стати робота зі збірною.

Колишній головний тренер Барселони Хаві розповів, яким бачить свій наступний крок у тренерській кар'єрі.

Іспанський фахівець заявив, що хотів би очолити одну з національних збірних, адже такий формат роботи дозволив би йому приділяти більше часу родині та водночас реалізувати свої професійні амбіції.

"Моїм наступним кроком може стати робота у національній збірній. Це мені підходить, і я цього хочу.

У мене є сім'я. Робота в клубі не дозволила б мені проводити з нею стільки часу, адже у мене маленькі діти.

Я дуже хочу взяти участь як головний тренер у чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, Кубку африканських націй, Кубку Азії та інших великих міжнародних турнірах", — цитує слова Хаві інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, 46-річний іспанський спеціаліст перебуває без роботи з весни 2024 року, коли залишив посаду головного тренера Барселони. Раніше його вже пов'язували з кількома клубами, однак тепер Хаві дав зрозуміти, що найбільше зацікавлений саме в роботі з національною командою.