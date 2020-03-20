Украина

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи — о системе VAR.

Лучано Лучи рассказал, почему в украинской Премьер-лиге только два матча проходят с системой VAR.

"Два матча в туре с VAR – слишком мало, но есть только один фургон и немного сертифицированных арбитров. Со следующего года рассчитываем на второй фургон и увеличение судей VAR".

"При выборе матчей большую роль играет логистика и расстояние между городами", — приводит слова Лучано Лучи Футбольный формат.

Ранее сообщалось, что Исполком УАФ приостановил все соревнования по футболу в Украине.

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