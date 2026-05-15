Німеччина

Німецький клуб може повернутися до кандидатури півзахисника Ліверпуля вже цього літа.

РБ Лейпциг вивчає можливість підписання атакуючого півзахисника Ліверпуля Гарві Елліотта після його не надто успішної оренди в Астон Віллі. Про це повідомляє BILD.

За інформацією джерела, кандидатура 23-річного англійця обговорюється всередині німецького клубу, однак наразі він не є головною трансферною ціллю РБ Лейпциг на літнє міжсезоння.

Першочерговим варіантом для клубу Бундесліги залишається збереження Браяна Груди, який належить Брайтону. Футболіст справив хороше враження під час оренди, що стартувала в січні, однак у договорі не було прописано опцію викупу, тому сторонам ще потрібно провести переговори щодо потенційного трансферу.

Зазначається, що лише у випадку провалу перемовин щодо Груди РБ Лейпциг може серйозніше активізувати інтерес до Елліотта.

Наразі англієць має повернутися до Ліверпуля, з яким його контракт чинний до літа 2027 року. Перед мерсисайдцями стоїть вибір — продовжити угоду з гравцем або погодитися на його продаж.

За даними німецького джерела, сума трансферу в межах 15-20 мільйонів євро може переконати Ліверпуль відпустити хавбека. Також повідомляється, що РБ Лейпциг уже намагався оформити перехід Елліотта минулого літа, але тоді сторони не змогли домовитися щодо умов оренди.