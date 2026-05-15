Іспанія

Офіційне оголошення очікується після завершення сезону в Ла Лізі.

Головний тренер іспанської Жирони Мічел Санчес невдовзі може розпочати новий престижний етап у своїй кар'єрі. За інформацією відомого футбольного інсайдера Маттео Моретто, амстердамський Аякс перебуває на фінальній стадії перемовин щодо запрошення 50-річного іспанця на посаду наставника команди.

Повідомляється, що керівництво нідерландського клубу вже повністю узгодило прихід фахівця і всі ключові деталі переходу. Сторонам залишилося лише владнати формальності та поставити підписи під контрактом. Оскільки чинна угода Мічела з каталонцями розрахована до червня 2026 року, Аякс спокійно очікуватиме офіційного завершення поточного розіграшу іспанського чемпіонату.

Мічел очолив Жирону влітку 2021 року, розпочавши найуспішнішу та найяскравішу епоху в історії клубу. Вже у своєму першому сезоні (2021/22) він повернув каталонців до Прімери через матчі плей-оф.

Найбільшим тріумфом стала фантастична кампанія 2023/24, у якій Жирона сенсаційно виграла бронзові медалі Ла Ліги та вперше у своїй історії кваліфікувалася до Ліги чемпіонів. За підсумками того ж історичного сезону Мічела було визнано найкращим тренером Ла Ліги.

Однак поточний розіграш чемпіонату Іспанії виявився для каталонського колективу набагато важчим. Наразі Жирона посідає 15-те місце в турнірній таблиці (маючи в активі 40 очок після 36 зіграних турів) і веде непросту боротьбу в нижній частині пелотону.