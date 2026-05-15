Суддівська організація вважає заяви президента Реала серйозним ударом по репутації всього арбітражу.

Асоціація іспанських футбольних арбітрів звернулася до Дисциплінарного комітету з вимогою відкрити справу проти президента Реала Мадрид Флорентіно Переса через його різкі заяви про суддівство та корупцію в іспанському футболі.

Арбітражна асоціація вважає, що висловлювання Переса вийшли за межі спортивної критики та фактично містять звинувачення у системній корупції всього суддівського корпусу.

У зверненні йдеться про те, що глава Реала публічно заявляв про "вкрадені титули", "корупцію протягом двох десятиліть" та "втрату 16-18 очок" у поточному сезоні через дії арбітрів. Також він звинувачував суддів у "збагаченні за рахунок Барселони" та упередженості.

Суддівська організація наголошує, що такі заяви завдають значної репутаційної шкоди та можуть впливати на довіру до всього іспанського футболу. Вони також закликають тимчасово обмежити подібні публічні висловлювання функціонеру "вершкових", поки триває розгляд справи.

Крім того, арбітри вимагають від Переса та Реала публічного вибачення, а також компенсації за моральну та професійну шкоду.

Ситуація вже викликала серйозний резонанс в Іспанії, а остаточне рішення щодо можливих санкцій має ухвалити Дисциплінарний комітет федерації.

Раніше повідомлялося, що юридичний відділ Барселони також вивчає усі заяви Переса, розглядаючи можливий позов против президента мадридців.