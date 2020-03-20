Украина

Арбитр Евгений Арановский рассказал о системе VAR в украинской Премьер-лиге.

Рефери отмечает, что VAR помогает принять верное решение благодаря коммуникациям.

"Когда судья принимает какое-либо решение, арбитр VAR может у него спросить: "Что ты видел?". Главный судья назначает пенальти, а у него спрашивают: "Что ты видел? Как ты видел эпизод?". Ведь он мог видеть одно, а на деле – совершенно другое. Если арбитр что-то не увидел, он просит проверить. Арбитр VAR всегда будет проверять, но это такой сигнал".

"Вся бригада может помогать главному судье, а арбитр VAR не влазит в эту ситуацию. Когда происходит какое-то событие, связанное с голом, удалением, тогда вмешивается VAR".

"Когда VAR вмешивается, никто не должен говорить, чтобы не было базара. Говорит только арбитр VAR и главный судья".

"Если судья в поле ошибся, арбитр VAR должен как можно быстрее донести ему свое решение. Если матч продолжается, арбитр VAR говорит главному "стоп-игра". В нейтральной зоне, а не когда одна команда атаковала, стояла в штрафной, забила гол, а ей говорят "стоп-игра". Этого не будет", — сказал Евгений Арановский в программе Футбольный формат.

Ранее Лучи заявил, что два матча в туре с VAR — слишком мало.

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