Украина

Также в Украине планируют увеличить количеству арбитров, которые смогут работать с данной технологией.

Глава Судейского комитета УАФ Лучано Лучи дал оценку эксплуатации системы VAR в Украине. Функционер заявил, что через год планируется использование данной технологии во всех матчах УПЛ.

"Я очень доволен работой VAR. Шесть матчей УПЛ и две кубковые игры — это были матчи с крайне тяжелыми эпизодами. С VAR чаще приходится показывать футболистам красные карточки. В Европе также через это прошли", — рассказал Лучи в интервью телеканалу Футбол.

"VAR призван сделать матчи более чистыми. Думаю, через год видеоповторы будут на всех матчах УПЛ. Мы хотим увеличить количество арбитров, которые смогут работать с новой системой. Для этого необходим сертификат ФИФА. Его получение занимает полгода. Нам нужно три специальных фургона, чтобы охватить все матчи чемпионата Украины".

Ранее сообщалось, что УАФ не рассматривает возможность остановки сезона.

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