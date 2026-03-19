Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться Олександрія та київське Динамо.
19 березня 2026, 12:54
Олександрія та київське Динамо зіграють на Ніці у двадцять першому турі української Прем'єр-ліги.
Кирило Нестеренко, після поразки від черкаського ЛНЗ (0:2), використав із перших хвилин Ващенка на правому фланзі захисту, тоді як Шостак повернеться до центру поля.
Ігор Костюк, на тлі перемоги в дербі над Оболонню (2:1), залучив до стартового складу Тимчика, Попова та Захарченка до оборони, тоді як Шапаренко гратиме в центрі поля.
Олександрія: Макаренко — Ващенко, Кампуш, Беїратче, Огарков — Шостак, Фернандо, Мишньов — Родрігеш, Ндіага, Цара.
Запасні: Долгий, Прокопенко, Боль, Бутко, Андрейчик, Хмельовський, Шулянський, Черниш, Хуссейн, Жонатан, Амарал, Кремчанін.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Захарченко, Вівчаренко — Яцик, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Пономаренко, Редушко.
Запасні: Суркіс, Моргун, Буяльський, Герреро, Михайленко, Шола, Біловар, Волошин, Піхальонок, Караваєв, Тіаре, Осипенко.
Гра Олександрія — Динамо Київ почнеться о 13:00 за київським часом.
на Football.ua.