Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 19 березня, розпочавшись о 13:00.

У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26 в Олександрії місцевий однойменний клуб прийматиме київське Динамо.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

ЧЕТВЕР, 19 БЕРЕЗНЯ, 13:00. КСК НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Страждання Олександрії в поточній кампанії чемпіонату продовжилися минулої суботи, коли клуб очікувано зазнав поразки від ЛНЗ у Черкасах (0:2). У 2026 році підопічні Кирила Нестеренка не тільки не набрали жодного залікового бала в матчах УПЛ, але й досі не порадували своїх уболівальників бодай одним результативним ударом.

У поєдинку першого кола в столиці Олександрія вирвала в місцевого колективу нічию (2:2). Сьогодні ж, у своїй нинішній формі, "поліграфи" навряд чи спроможні здобути бодай одне очко, вкрай потрібне їм з огляду на турнірне становище. Представник Кіровоградщини ризикує напряму залишити УПЛ після 11-ти поспіль кампаній.

Динамо туром раніше продовжило свою переможну ходу. У вольовому стилі команда Ігоря Костюка впоралася вдома з Оболонню (2:1). Тепер кияни націлені на сьому поспіль звитягу в чемпіонаті, сподіваючись не дозволити третьому в турнірній таблиці Поліссю відірватися від них за рахунок учорашньої перемоги над Кудрівкою в столиці.

Нещодавно обіграним на виїзді житомирянам "біло-сині" зараз поступаються чотирма заліковими балами. Тим не менш, немає причин для сумнівів, що сьогодні відставання знову скоротиться до мінімального. У виїзних дуелях чемпіонату Динамо тільки раз поступилося "поліграфам" при чотирьох нічийних результатах і 11-ти звитягах.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Олександрія: Макаренко — Бутко, Беїратче, Кампуш, Боль, Огарков — М. Родрігеш, Ф. Енріке, Мишньов — Яде, Цара

Динамо: Нещерет — Коробов, Біловар, Попов, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Пономаренко, Редушко

ЦІКАВІ ФАКТИ

Олександрія може здобути 130-ту перемогу в Чемпіонаті.

Безвиграшна серія Олександрії триває в УПЛ 12 ігор: 4 нічиї та 8 поразок.

Пропускна гостьова клубна рекордна серія Динамо триває в Чемпіонаті 9 ігор — 15 голів.

Безнічийна серія Динамо триває в УПЛ 11 ігор: 7 перемог та 4 поразки.

Динамо у попередніх 6-ти матчах Чемпіонату очок не втрачало.

250-й матч в УПЛ може провести Дмитро Мишньов (Олександрія).

Гольова серія Матвія Пономаренка (Динамо) триває 6 ігор — 8 голів.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

