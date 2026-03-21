Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 21 березня, розпочавшись о 13:00.

У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Кривому Розі місцевий Кривбас прийматиме Епіцентр.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

[6] КРИВБАС — ЕПІЦЕНТР [13]

СУБОТА, 21 БЕРЕЗНЯ, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕГ КОГУТ (ТЕРНОПІЛЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Для Кривбасу старт другої половини сезону ніяк не можна назвати вдалим, особливо з огляду на амбіції команди боротися за єврокубки – вже можна сказати, що цього сезону, це практично непокірне завдання.

Після зимової перерви команда Патріка ван Леувена розпочала чемпіонат із нічиї проти Металіста 1925 (0:0), після чого була перемога проти Зорі (3:1). Однак два останні матчі не можна занести в актив — спершу нічия з Оболонню (0:0), а потім поразка від Полісся (0:2).

У підсумку у команди з Кривого Рогу шоста позиція в УПЛ і від очкової зони криворіжців відокремлюють величезні 11 очок, а шанс на єврокубки через Кубок було втрачено після технічної поразки через помилку клубу.

Наразі головною проблемою підопічних ван Леувена є реалізація та ефективність гри команди в атаці. За чотири гри після перерви було лише три голи, але вони були в одній грі. В обороні команда ван Леувена зробила крок вперед після перерви, але без атаки складно набирати очки та боротися за найкращі місця. Як голландський фахівець вирішить цю проблему — велике, велике питання...

У Епіцентра можна сказати, що ситуація налагоджується і стає більш стабільнішою. Так, звичайно, дебютант УПЛ розпочав другу половину сезону з двох поразок, пропустивши шість м'ячів, але треба враховувати і суперників – ЛНЗ (0:2) та Динамо (0:4), проти яких Епіцентру ще рано конкурувати за результат.

Потім були дві "домашні" перемоги над Колосом (4:0) та львівським Рухом (2:0). Команда Сергія Нагорняка показала гідний футбол в атаці і що найголовніше уникала простих помилок в обороні, які сильно заважали в першій половині сезону. Також, можливо, команді допоміг переїзд на арену в Тернополі.

Завдяки двом перемогам Епіцентр посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 20 очок, відірвавшись на дев'ять балів від зони прямого вильоту з еліти. Проте попереду ще тривала та дуже завзята боротьба за виживання, де конкурентами будуть Оболонь, Карпати, Верес, Кудрівка та Рух. Дев'яте та 14 місця у таблиці розділяють лише п'ять очок.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Патріка ван Леувена. Так, на перемогу Кривбасу в основний час пропонується коефіцієнт 2.16, тоді як потенційний успіх Епіцентру оцінюється показником 3.40. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кривбас: Кемкін — Дібанго, Джонс, Вілівальд, Юрчец — Задерака, Араухо, Шевченко — Мендоза, Лін, Парако.

Епіцентр: Білик — Лучкевич, Григоращук, Мороз, Кирюханцев — Запорожець, Миронюк — Хоакін, Ковалець, Рохас — Супряга.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кривбас може 200 раз зіграти внічию в УПЛ;

- безпрограшна домашня серія Кривбасу триває в чемпіонаті шість ігор: три перемоги та три нічиї;

- безнічийна серія Епіцентру триває в УПЛ шість ігор: три перемоги та три поразки;

- Патрік ван Леувен біля керма різних українських клубів проведе 60 матч в чемпіонаті;

- 20 гол в УПЛ може забити Владислав Супряга (Епіцентр);

- Олег Білик (Епіцентр) може провести 25 "сухий" матч в УПЛ.

