Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться криворізький Кривбас та кам’янець-подільський Епіцентр.

Криворізький Кривбас та кам’янець-подільський Епіцентр зіграють на стадіоні Гірник матч двадцять першого туру української Прем'єр-ліги.

Патрік ван Леувен, після поразки від житомирського Полісся (0:2), використав із перших хвилин Парако на вістрі атаки.

Сергій Нагорняк, на тлі перемоги наді львівським Рухом (2:0), залучив до стартового складу Климця та Коша в обороні, тоді як Демченко та Запорожець гратимуть у центрі поля, а Сидун очолить атаку.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго — Задерака, Араухо, Я. Шевченко — Лін, Парако, Мендоза.

Запасні: Сичов, Маханьков, Каменський, Маяков, Джовані, Мулик, Мая, Боднар, Бутенко, Рохас, Сек, Бекавац.



Епіцентр: Білик — Лучкевич, Мороз, Кош, Климець — Миронюк, Є. Демченко, Запорожець — Рохас, Сидун, Сіфуентес.

Запасні: Федотов, Вавшко, Супряга, Ковалець, Ліповуз, Григоращук, Беженар, С. Кристін, Олівейра, Маткевич.

Гра Кривбас — Епіцентр почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.