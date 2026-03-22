Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 21 березня 2026 року.

Криворізький Кривбас у домашньому матчі 21 туру української Прем'єр-ліги здобув перемогу над кам’янець-подільським Епіцентром (2:1).

У першому колі команди зіграли божевільні 5:4 на користь "червоно-білих". І цього разу мали всі шанси продемонструвати результативність аж ніяк не меншу.

Бо все починалось знову із швидкого м’яча команди Сергія Нагорняка, але в другій частині першого тайму колектив Патріка ван Леувена не просто відігрався, а й вийшов уперед за рахунком.

Проте другий тайм настільки ж сповненим на голи не вийшов — реалізація підвела обидві команди.

Кривбас — Епіцентр 2:1

Голи: Я. Шевченко, 29, Парако, 39 — Сидун, 8

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго — Задерака (К. А. Рохас, 86), Араухо, Я. Шевченко (Каменський, 75) — Лін, Парако, Мендоза (Мулик, 75).

Епіцентр: Білик — Лучкевич (С. Кристін, 90), Мороз, Кош, Климець — Миронюк, Є. Демченко (Ліповуз, 46), Запорожець (Ковалець, 46) — К. У. Рохас (Маткевич, 60), Сидун, Сіфуентес (Супряга, 69).

Попередження: Араухо, Юрчец — Демченко, Миронюк, Мороз, Кош