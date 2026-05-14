Український воротар пропустить гру через вірусну інфекцію.

Український голкіпер Реал Мадрид Андрій Лунін не потрапив до заявки команди на матч 36-го туру Ла Ліги проти Реал Ов’єдо.

Раніше повідомлялося, що воротар пропустив тренування мадридців у середу. За інформацією медичного штабу, у Луніна виявили вірусну інфекцію, через що він не зможе допомогти команді в найближчій грі.

Також раніше з’являлася інформація про те, що українець звернувся до керівництва Реала з проханням дозволити йому трансфер в інший клуб у літнє трансферне вікно. Лунін прагне отримувати більше ігрової практики, а кілька європейських клубів вже виявили до нього інтерес. Мадридський клуб, своєю чергою, готовий розглянути пропозиції, якщо вони відповідатимуть трансферній вартості воротаря.

Водночас до заявки команди повернувся Кіліан Мбаппе, який не грав із кінця квітня через травму півсухожилкового м’яза лівої ноги.

Після 35 турів Реал посідає друге місце в Ла Лізі, маючи 77 очок. Матч проти Реала Ов’єдо відбудеться у четвер, початок — о 22:30.