Два голи в овертаймі принесли перемогу Юніону.
14 травня 2026, 20:59
Андерлехт, у складі якого виступає український нападник Данило Сікан, зазнав поразки у фіналі Кубка Бельгії від Юніона Сент-Жилуаз. Доля трофея вирішилася в додатковий час.
Основний час фінального поєдинку завершився внічию 1:1. На 74-й хвилині Кевін Макаллістер вивів Юніон вперед, однак вже за кілька хвилин 19-річний Міхайло Цветковіч відновив рівновагу та перевів гру в овертайм.
У додатковий час сильнішими виявилися суперники: на 95-й хвилині Мохамед Фусейні знову вивів Юніон вперед, а на 100-й хвилині Кевін Родрігес закріпив перевагу своєї команди.
Данило Сікан вийшов на поле наприкінці основного часу, замінивши Торгана Азара на 89-й хвилині, однак не зумів відзначитися результативними діями.
Фінальний рахунок — 3:1 на користь Юніона Сент-Жилуаз, який здобув четвертий Кубок Бельгії в історії клубу.