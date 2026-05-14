Два голи в овертаймі принесли перемогу Юніону.

Андерлехт, у складі якого виступає український нападник Данило Сікан, зазнав поразки у фіналі Кубка Бельгії від Юніона Сент-Жилуаз. Доля трофея вирішилася в додатковий час.

Основний час фінального поєдинку завершився внічию 1:1. На 74-й хвилині Кевін Макаллістер вивів Юніон вперед, однак вже за кілька хвилин 19-річний Міхайло Цветковіч відновив рівновагу та перевів гру в овертайм.

У додатковий час сильнішими виявилися суперники: на 95-й хвилині Мохамед Фусейні знову вивів Юніон вперед, а на 100-й хвилині Кевін Родрігес закріпив перевагу своєї команди.

ANOTHER CUP IN THE BAG! UNION IS FOuRMIDABLE. 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/44yRV8Vj8O — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) May 14, 2026

Данило Сікан вийшов на поле наприкінці основного часу, замінивши Торгана Азара на 89-й хвилині, однак не зумів відзначитися результативними діями.

Фінальний рахунок — 3:1 на користь Юніона Сент-Жилуаз, який здобув четвертий Кубок Бельгії в історії клубу.