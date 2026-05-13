Команда Ігоря Костюка продовжує перегони за третьою сходинкою в турнірній таблиці.
13 травня 2026, 17:38
Динамо Київ — Колос 2:1
Голи: Михавко, 8, Ярмоленко, 13 (пен.) — Салабай, 58
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Захарченко, Михавко, Вівчаренко (Дубінчак, 77) — Буяльський (Піхальонок, 64), Михайленко, Яцик (Бражко, 62) — Ярмоленко (Шола, 64), Герреро (Шапаренко, 77), Волошин.
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, О. Демченко (Ррапай, 79) — Кане (Гусол, 46), Тахірі, Салабай.
Попередження: Буяльський, Захарченко — Бурда, О. Демченко