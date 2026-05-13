Україна

М'яч у ворота Колоса став для вінгера Динамо 122-м у рамках УПЛ.

У матчі 28-го туру Української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло перемогу над ковалівським Колосом із рахунком 2:1. Вирішальний внесок у тріумф киян зробив досвідчений вінгер Андрій Ярмоленко, який відзначився другим, переможним голом своєї команди.

Цей забитий м'яч має величезне значення не лише для турнірної таблиці, а й для історії українського футболу. Тепер на рахунку Ярмоленка 122 голи в рамках елітного дивізіону чемпіонату України. Він наблизився до абсолютного рекорду турніру, який належить легендарному нападнику Максиму Шацьких (124 голи).

Між ними у списку найкращих голеадорів УПЛ усіх часів перебуває лише Сергій Ребров, в активі якого 123 результативні удари.Таким чином, Андрію Ярмоленку достатньо забити ще один м'яч, щоб зрівнятися з показником Реброва, і тричі — щоб переписати історію та стати одноосібним рекордсменом чемпіонатів України.

Окрім наближення до індивідуального досягнення, перемога над «Колосом» дозволила киянам покращити свої позиції на фініші сезону: Динамо скоротило відставання від житомирського Полісся, яке наразі йде третім, до чотирьох очок.

Тим часом на другу сходинку в турнірній таблиці несподівано піднявся ЛНЗ. У своєму матчі туру черкаський колектив впевнено обіграв Полтаву з рахунком 2:0. Інтрига у верхній частині таблиці та бомбардирській гонці УПЛ зберігається до останніх турів.