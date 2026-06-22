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Іспанський фахівець, який очолював молодіжну команду з літа 2023 року, завершив співпрацю з УАФ.

Головний тренер молодіжної збірної України U-21 Унаї Мельгоса завершив свою співпрацю з Українською асоціацією футболу.

Іспанський фахівець розпочав роботу на цій посаді у липні 2023 року. Під керівництвом тренера збірна України U-21 пробилася на молодіжний чемпіонат Європи 2025 року.

УАФ подякувала Унаї Мельгосі за роботу та побажала успіхів у подальшій кар’єрі.

Раніше молодіжна збірна України у спарингу поступилася Японії.