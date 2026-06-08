Японці вдало скористалися своїми моментами, тоді як українці провалилися в обороні.
Японія U-21 - Україна U-21, УАФ
08 червня 2026, 18:18
Молодіжна збірна України U-21 у контрольному матчі на зборах поступилася Японії з рахунком 0:3.
Японці відкрили рахунок вже на першій хвилині, коли у першій атаці пройшла подача з лівого флангу до центру штрафного майданчика, звідки головою точно пробив Уче Сео Нвадіке.
Через сім хвилин Рей Умекі якимось неймовірним чином накрутив двох захисників "синьо-жовтих" на лівому фланзі і увірвавшись до штрафного майданчика точно пробив по воротах.
Остаточну крапку в матчі поставив Нвадіке, який вийшовши віч-на-віч, спокійно пробив повз воротаря.
Таким чином, підопічні Унаї Мельгоси програли два контрольні матчі на зборах, програвши до цього США (1:3).
Японія U-21 — Україна U-21 3:0
Голи: Нвадіке, 1, 61, Умекі, 8.