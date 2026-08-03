Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 3 серпня 2026 року.

Шахтар успішно розпочав новий сезон української Прем’єр-ліги, здобувши розгромну перемогу над Кудрівкою на Арені Львів.

Донецька команда відкрила рахунок на 32-й хвилині після точного удару Аліссона, однак ще до перерви гості відновили рівновагу — Думанюк головою замкнув подачу з кутового.

Після перерви Шахтар повністю контролював гру. Еліас оформив дубль, Мейрелліш додав ще один м’яч, а в компенсований час бразильський нападник завершив свій хет-трик.

У підсумку команда Арда Турана стартувала в чемпіонаті з впевненої перемоги та після першого туру очолила турнірну таблицю.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Кудрівка у рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2026/27:

Шахтар — Кудрівка 5:1

Голи: Аліссон, 32, Еліас, 55, 72, 90+2, Мейрелліш, 79 — Думанюк, 42

Шахтар: Різник — Вінісіус (Караваєв, 84), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Мейрелліш, 79), Назарина (Очеретько, 68), Бондаренко (Цуканов, 68) — Аліссон, Еліас, Мендоза (Невертон, 68).

Кудрівка: Яшков — Є. Пасіч, Векляк (Верлей, 77), Сердюк, Мельничук — Смирний (Кая, 63), Думанюк (Адеоє, 77), Семенов — Світюха (Бичек, 63), Овусу (Єсін, 90), Бєляєв.

Попередження: Мендоза — Думанюк, Бичек