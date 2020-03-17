Украина: Первая лига

Форвард рассказал о зимней подготовке команды.

Нападающий Максим Ермоленко рассказал о подготовке Металлиста 1925 ко второй половине сезона в Первой лиге.

"В общем, я доволен этим этапом подготовки, считаю, что тренерскому штабу удалось подвести команду к старту чемпионата в хороших физических кондициях. Мы сыграли достаточно много неплохих спаррингов, одержали восемь побед.

Я думаю, команда к сезону подходит в оптимальном физическом состоянии, могу это сказать и о себе лично. Были матчи, когда играл все 90 минут и чувствовал себя прекрасно.

Ситуация с коронавирусом – это очень обидно и грустно. На прошлой неделе смотрел матчи еврокубков, а в воскресенье некоторые матчи УПЛ. Такое ощущение, что смотришь какой-то товарищеский поединок, нет тех эмоций, особенно, когда забивают гол, радуются, а на стадионах тишина. Не та атмосфера, когда со зрителями. Гораздо легче играть и чувствовать их поддержку. Сейчас главное, чтобы весь мир справился с этим вирусом, люди выздоровели и вернулись к нормальной жизни.

Мы очень тщательно готовились последние два месяца, для каждого футболиста игра – это праздник. Просто тренироваться – это одно дело, а официальные матчи — совсем другое. Конечно, хочется играть, я понимаю, что очень многое будет зависеть от решения УЕФА. Сейчас в турнирной таблице Первой лиги все команды идут плотной группой, ожесточенная борьба. Конечно, всем нам хочется играть", – рассказал Ермоленко в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Металлист 1925 занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков после 19 туров.

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