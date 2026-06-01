Обидві нагороди забрали представники Буковини.
Віталій Дахновський, ФК Буковина
01 червня 2026, 20:42
Професійна футбольна ліга традиційно визначила найкращого гравця та тренера за підсумками сезону у Першій лізі. Про це повідомляє прес-служба ПФЛ.
Переможців визначили голосуванням серед тренерів та капітанів команд чемпіонату.
Найкращим гравцем сезону був визнаний вінгер Буковини Віталій Дахновський, який відіграв 28 матчів – 18 голів та вісім гольових передач.
Нагорода найкращому тренеру дісталася коучу Буковини Сергію Шищенку. Чернівецька команда достроково стала чемпіоном та вийшла до УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Чорноморець офіційно повернувся до УПЛ.