Україна: Перша ліга

Обидві нагороди забрали представники Буковини.

Професійна футбольна ліга традиційно визначила найкращого гравця та тренера за підсумками сезону у Першій лізі. Про це повідомляє прес-служба ПФЛ.

Переможців визначили голосуванням серед тренерів та капітанів команд чемпіонату.

Найкращим гравцем сезону був визнаний вінгер Буковини Віталій Дахновський, який відіграв 28 матчів – 18 голів та вісім гольових передач.

Нагорода найкращому тренеру дісталася коучу Буковини Сергію Шищенку. Чернівецька команда достроково стала чемпіоном та вийшла до УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець офіційно повернувся до УПЛ.