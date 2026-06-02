Наставник чернівецького клубу розповів про плани на міжсезоння.
Сергій Шищенко, пресслужба ФК Буковина
02 червня 2026, 18:30
Головний тренер Буковини Сергій Шищенко поділився планами команди на міжсезоння після завершення історичного сезону, за підсумками якого чернівецький клуб здобув путівку до УПЛ.
У вівторок Буковина завершила кампанію в Першій лізі України перемогою над запорізським Металургом. Після успішного сезону футболісти отримали відпустку до 21 червня, а вже потім розпочнуть підготовку до дебютного сезону в еліті українського футболу.
За словами Шищенка, перший етап зборів команда проведе в Чернівцях, а з 8 липня вирушить до Мукачева, де заплановано серію контрольних матчів, зокрема проти суперників з Угорщини та Словаччини. Напередодні старту нового сезону чернівчани також проведуть спаринги з українськими клубами.
Наставник підкреслив, що часу на підготовку небагато, адже новий сезон орієнтовно стартує вже 1 серпня.
Окремо Шищенко підтвердив, що клуб активно працює над посиленням складу.
"Звичайно, влітку команда підсилиться. Зараз ми ведемо перемовини як з українськими футболістами, так і з іноземними гравцями. Тому можу сказати точно: підсилення буде. Це сто відсотків", — заявив тренер.
Нагадаємо, УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала дати та час перехідних матчів за місця в УПЛ на сезон-2026/27.