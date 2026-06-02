Наставник чернівецького клубу розповів про плани на міжсезоння.

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко поділився планами команди на міжсезоння після завершення історичного сезону, за підсумками якого чернівецький клуб здобув путівку до УПЛ.

У вівторок Буковина завершила кампанію в Першій лізі України перемогою над запорізським Металургом. Після успішного сезону футболісти отримали відпустку до 21 червня, а вже потім розпочнуть підготовку до дебютного сезону в еліті українського футболу.

За словами Шищенка, перший етап зборів команда проведе в Чернівцях, а з 8 липня вирушить до Мукачева, де заплановано серію контрольних матчів, зокрема проти суперників з Угорщини та Словаччини. Напередодні старту нового сезону чернівчани також проведуть спаринги з українськими клубами.

Наставник підкреслив, що часу на підготовку небагато, адже новий сезон орієнтовно стартує вже 1 серпня.

Окремо Шищенко підтвердив, що клуб активно працює над посиленням складу.

"Звичайно, влітку команда підсилиться. Зараз ми ведемо перемовини як з українськими футболістами, так і з іноземними гравцями. Тому можу сказати точно: підсилення буде. Це сто відсотків", — заявив тренер.

