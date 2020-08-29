Максим Коваленко, Иван Пец, Денис Резепов и Денис Ндукве пополнили стан харьковчан.
Фото ФК Металлист 1925
29 августа 2020, 12:30
Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил об усилении сразу четырьмя футболистами.
В числе новичков харьковской команды оказались 18-летний вратарь Максим Коваленко, 20-летний защитник Иван Пец, 18-летний полузащитник Денис Резепов и еще 20-летний хавбек Денис Ндукве.
Сроки и финансовые условия соглашений с новоиспеченными игроками клуба Первой лиги не сообщаются.
Напомним, ранее Металлист 1925 расстался с Дмитрием Поспеловым, но пополнился Максимом Жичиковым и Виталием Гошкодерей.