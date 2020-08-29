Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил об усилении сразу четырьмя футболистами.

В числе новичков харьковской команды оказались 18-летний вратарь Максим Коваленко, 20-летний защитник Иван Пец, 18-летний полузащитник Денис Резепов и еще 20-летний хавбек Денис Ндукве.

Сроки и финансовые условия соглашений с новоиспеченными игроками клуба Первой лиги не сообщаются.

Напомним, ранее Металлист 1925 расстался с Дмитрием Поспеловым, но пополнился Максимом Жичиковым и Виталием Гошкодерей.