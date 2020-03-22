Украина: Вторая лига

Клуб из Второй лиги усилился двумя новичками.

Защитник Василий Белый и полузащитник Дмитрий Скакун стали игроками тернопольской Нивы, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Детали контрактов футболистов с "зелено-белыми" остаются неизвестными.

Последним клубом Белого был казахстанский Алтай. Также 30-летний центрбек выступал в составе таких клубов, как Нефтяник, Сталь, Верес и Рух.

Скакун же присоединился к Ниве из Калуша, где провел девять матчей в первой половине сезона. Ранее 27-летний вингер также защищал цвета Арсенала и Оболони.

На данный момент Нива лидирует в группе А Второй лиги, набрав 41 очко после 20 туров.

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