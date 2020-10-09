Украина: Вторая лига

Матчи шестого тура Второй лиги не состоятся в срок.

Администрация ПФЛ приняла решение о переносе матчей шестого тура во Второй лиге — сообщил официальный сайт организации.

В группе А по просьбе ФК Чернигов перенесен поединок против Яруда, запланированный на 10 октября, а в группе Б по просьбе Кривбасса не состоится запланированная на тот же день встреча с Ярудом. Причина — вспышки коронавируса в командах хозяев.

Ранее по аналогичной причине был перенесен матч шестого тура Второй лиги в группе А Калуш — Буковина.