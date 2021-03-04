Украина: Вторая лига

Клуб из Черновцов подписал легионера.

Черновицкая Буковина объявила о подписании контракта с 23-летним полузащитником из Нигерии Давидом Эногелой.

Пока неизвестно, на какой срок подписано соглашение. В 2015 году он в составе сборной Нигерии U-17 стал победителем чемпионата мира, сыграв все 7 игр.

После ЧМ-2017 Эногела перебывал на просмотре в Брюгге, однако оказался в донецком Олимпике, где не смог себя реализовать. Последним клубом хавбека был ФК Радовель из житомирской области.

Помимо Эногелы клуб подписал 22-летнего полузащитника Владислава Клочана. Футболист выступал за молодежные команды Днепра, Александрии, Зирки и Ингульца.

Также он вызывался в молодежную сборную Украины и играл в Словакии за ФК Славой.