Винницкий клуб существенно меняет состав.
Максим Подопригора, ФК Нива
10 марта 2021, 14:29
Нива во время паузы в чемпионате провела внушительную кадровую ротацию.
По информации Meta-ratings, винницкий клуб покинуло три футболиста:
19-летний защитник Максим Подопригора (9 матчей, 2 гола в текущем чемпионате)
25-летний полузащитник Тимофей Брыжчук (11 игр)
18-летний полузащитник Дмитрий Ивашкив (9 матчей).
Нива занимает 12-ю строчку в группе А Второй лиги.
Ранее сообщалось, что Нива подписала двух полузащитников и форварда.
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