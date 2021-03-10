Украина: Вторая лига

Винницкий клуб существенно меняет состав.

Нива во время паузы в чемпионате провела внушительную кадровую ротацию.

По информации Meta-ratings, винницкий клуб покинуло три футболиста:

19-летний защитник Максим Подопригора (9 матчей, 2 гола в текущем чемпионате)

25-летний полузащитник Тимофей Брыжчук (11 игр)

18-летний полузащитник Дмитрий Ивашкив (9 матчей).

Нива занимает 12-ю строчку в группе А Второй лиги.

Ранее сообщалось, что Нива подписала двух полузащитников и форварда.

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