Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 27 марта, пройдет поединок 14-го тура Второй лиги в группе Б, в котором Кривбасс сыграет против Реал Фармы.

После 12 игр команда из Кривого Рога занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Металла на шесть очков. У Реал Фармы девять баллов и 11-я строчка.

Следить за событиями поединка Кривбасс — Реал Фарма вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 27-го марта, в 15:00 по киевскому времени:

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