Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 27 марта, пройдет поединок 14-го тура Второй лиги в группе А, в котором винницкая Нива примет луцкую Волынь-2.

После 12 игр Нива занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав девять очков, а у Волыни на один балл больше и 8-я строчка.

Следить за событиями поединка Нива Винница — Волынь-2 вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 27-го марта, в 16:00 по киевскому времени:

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