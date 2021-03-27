Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.
ФК Нива Винница
27 марта 2021, 10:40
Сегодня, 27 марта, пройдет поединок 14-го тура Второй лиги в группе А, в котором винницкая Нива примет луцкую Волынь-2.
После 12 игр Нива занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав девять очков, а у Волыни на один балл больше и 8-я строчка.
Следить за событиями поединка Нива Винница — Волынь-2 вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 27-го марта, в 16:00 по киевскому времени:
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