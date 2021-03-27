Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 27 марта, пройдет поединок 14-го тура Второй лиги в группе А, в котором Чайка примет Карпаты Галич.

После 12 игр команда из Петропавловской Борщаговки занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков, а у Карпат 23 балла и пятая строчка.

Следить за событиями поединка Чайка — Карпаты Галич вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 27-го марта, в 17:30 по киевскому времени:

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