Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 29 марта, пройдет поединок 13-го тура Второй лиги в группе А, в котором Подолье встретится с Эпицентром из Дунаевцев.

После 12 игр Подолье занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков, а у Эпицентра 24 балла и пятая строчка. При этом у двух лидеров группы А Ужгорода и Диназа на одну игру больше и 31 очко.

Следить за событиями поединка Подолье — Эпицентр вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 29-го марта, в 15:00 по киевскому времени:

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